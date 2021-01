В США конгрессмен заболел COVID-19. Ранее он вакцинировался препаратом Pfizer

06.01.2021, 13:38, Новости дня

Член Палаты Представителей США, республиканец Кевин Брэйди сообщил, что заболел коронавирусом. 18 декабря 2020 года он получил первую дозу вакцины от коронавируса компаний американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. Об этом Кевин Брэйди рассказал 6 января на своей странице в Twitter.

“Сегодня врач палаты представителей сообщил мне, что я получил положительный тест на COVID-19, я соблюдаю карантин. В соответствии с рекомендациями я получил первую дозу вакцины Pfizer 18 декабря и недавно сдал отрицательный тест на COVID-19 в день Нового года”, – заявил он.

Брэйди добавил, что с завтрашнего дня он начнет лечение.

Tonite the Office of House Physician informed me that I’ve tested positive for Covid 19 & am quarantined.

As recommended, I received a first dose of the Pfizer vaccine Dec 18 & also recently tested negative for Covid on New Years Day.

Begin treatment tomorrow.

Shld be fine.

— Rep. Kevin Brady (@RepKevinBrady) January 6, 2021

Массовая вакцинация в Соединенных Штатах началась 14 декабря. В первое время по 150 клиникам развезли миллионы флаконов с вакциной Pfizer/BioNTech. 18 декабря FDA одобрило для использования на территории страны вторую вакцину от коронавируса производства Moderna. Вакцинация препаратом в США стартовала 21 декабря.

Врач из Бостонского медицинского центра Хоссейн Садрзаде, который сделал прививку препаратом компании Moderna, 25 декабря сообщил, что у него возникла аллергическая реакция.

По состоянию на утро 6 января в мире коронавирус подтвержден у 86,4 млн человек, сообщал американский Университет Джонса Хопкинса. 1,8 млн заболевших умерли, 48,5 млн – выздоровели. США занимают первое место в мире по распространению коронавирусной инфекции. В стране с начала вспышки заболели более 21 млн человек, 357,3 тыс. – умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.