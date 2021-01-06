Лукашенко рассказал о нежелании здороваться с Зеленским «с колена»

06.01.2021, 13:10, Новости дня

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал своего российского коллегу Владимира Путина другом, и рассказал, что не испытывает подобных чувств к руководителю Украины Владимиру Зеленскому.

«Да, я его (Путина) считаю своим другом», – сказал Лукашенко в интервью программе «Действующие лица» с Наилей Аскер-заде, фрагмент которой журналистка выложила в своем Telegram.

Он отметил, что подобных чувств не испытывает к руководителю Украины Владимиру Зеленскому. «Я зла не держу на Володю Зеленского. Но с колена бы я с ним не здоровался», – сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии также отметил, что Минск собирается выстраивать отношения с Вашингтоном. «Соединенные Штаты Америки, и мы хотим и будем выстраивать отношения с ними», – сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что его в политике «загнали уже намертво» в одну команду с российским лидером Владимиром Путиным.

В прошлом году белорусский лидер Александр Лукашенко прокомментировал высказывание украинского коллеги Владимира Зеленского о том, что тот не собирается называть его президентом. «Грубо скажу: чья б корова мычала, а Зеленского молчала», – сообщил он.