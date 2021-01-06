Стали известны соперники сборной РФ в групповом турнире МЧМ-2022

06.01.2021, 13:10, Новости дня

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По результатам турнира 2021 года, завершившегося в канадском Эдмонтоне, объявлен полный состав групп на молодежном чемпионате мира по хоккею 2022 года.

Сборной РФ в группе А будут противостоять действующие чемпионы американцы, а также сборные Швеции, Словакии и Швейцарии. В группе В сыграют команды Канады, Финляндии, Германии, Чехии и Австрии, передает ТАСС.

Турнир пройдет в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022-го. Матчи группы А пройдут в Ред-Дире, группы В – в Эдмонтоне.

Сборная РФ в среду уступила команде Финляндии со счетом 1:4 в матче за третье место и во второй раз за 11 лет осталась без медалей молодежного чемпионата мира. Победителем МЧМ стала команда США, обыгравшая канадцев.

Президент Федерации хоккея РФ Владислав Третьяк заявил, что хоккеистам сборной РФ не хватило на молодежном чемпионате мира готовности в физическом плане.