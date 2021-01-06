Российские ученые разработали устройство для быстрой зарядки гаджетов

06.01.2021, 13:06, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Группа ученых из РФ успешно завершила разработку уникального зарядного устройства. Оно позволяет восстановить полный заряд аккумулятора меньше чем за минуту. Информацию предоставил сайт Ufanotes.ru.

Они совершили настоящий прорыв. В современном мире человек пользуется гаджетами постоянно, поэтому функциональность их и производительность играют важную роль. Много лет исследователи трудились над созданием устройства, позволяющего сократить время зарядки телефона.

Российским физикам из РХТУ им. Д. И. Менделеева, а также из Центра энергетических наук и технологий Сколтеха удалось разработать катодный материал. В его основе – соединения полифениламинового ряда. Они предназначены для электродов аккумулятора с отрицательным зарядом. Автором данного открытия стал Филипп Обрезков. Создателями уникального материала стали специалисты из Сколтеха. Руководителем группы является опытный ученый Павел Трошин.

Благодаря новой разработке зарядка аккумулятора теперь займет всего несколько секунд.