Ученые: Лишний вес матери делает сыновей бесплодными

06.01.2021, 13:06, Разное

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Ученые из Дании заявили, что сыновья могут стать бесплодными из-за присутствия лишнего веса у их матерей. Такие выводы были сделаны после проведения исследования.

Установлено, что в зрелом возрасте у сыновей, появившихся на свет от матерей с ожирением, чаще, чем у остальных, диагностируется бесплодие. В случае с дочерями такой связи исследователи не обнаружили. В рамках проведения исследования научные сотрудники анализировали информацию о 9,2 тысячи взрослых людей. Из них у 9,4% было диагностировано бесплодие.

Более высокие шансы неспособности зачать ребенка фиксировались среди сыновей, чьи матери до беременности имели ИМТ более 25. Ученые назвали бесплодие глобальной проблемой. Они считают, что должны быть проведены исследования, чтобы определить и устранить факторы риска.