«Мучитель смартфонов» назвал самую прочную и самую красивую модель 2020 года

06.01.2021, 13:06, Разное

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Блогер Зак Нельсон протестировал смартфоны разных производителей, вышедшие в минувшем году. По результатам проверки он назвал самую красивую и наиболее прочную модели 2020.

Канал Зака Нельсона на Youtube известен самыми экстремальными экспериментами над мобильной техникой. Блогер, называющий себя также JerryRigEverything, регулярно испытывает смартфоны на ударопрочность, стойкость к перепадам температуры и перед другого рода критическими условиями. В этот раз «мучитель» гаджетов решил определить, какой «умный телефон» из выпущенных в продажу в 2020 году оказался наименее уязвимым ко внешним воздействиям.

Как и в предыдущих тестах, Нельсон взял несколько моделей от разных производителей и подверг их череде испытаний. Блогер гнул корпусы устройств и царапал, а также колол их дисплеи. Для большей наглядности аппараты в его руках подвергались даже возгоранию. В итоге, как пишет Ixbt.com, наиболее слабым в плане надёжности девайсом JerryRigEverything назвал OnePlus Nord. Он легко погнулся в руках, после чего на экране остались стойкие следы деформации.

При покупке любой техники важно также и то, насколько легко ее можно отремонтировать в случае поломки. Здесь наиболее сильным звеном блогер признает Google Pixel 5, при этом именно эта модель оказалась и самой обманчивой из-за пластика в корпусе, заявленного производителем, как полностью металлический. Хуже всего обстоят дела с починкой мощного и недешевого геймерского смартфона BlackShark 3. Лидером в тестах на прочность стал ещё один гаджет от корпорации Google, Pixel 4a. Отдельно Зак Нельсон отметил устройство ZTE Axon 20, которое первым предложило инновационное расположение скрытой под дисплеем фронтальной камеры. Удостоился внимания блогера и iPhone 12 Pro Max, детище Apple он назвал наиболее привлекательным гаджетом ушедшего года.