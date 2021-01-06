 

“Это мой выход из зоны комфорта”. Бальница Шоптенко решила освоить новое танцевальное направление

06.01.2021, 12:46, Новости дня
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Украинский хореограф Алена Шоптенко решила научиться танцевать хип-хоп. Об этом она написала 6 января в Instagram.

“Мне 33 года и я бальница. За 15 лет моей хореографической карьеры я изучила много других танцевальных направлений. Но одно направление прошло мимо меня. И это хип-хоп. И в свои 33 года с укоренившейся бальной пластикой я решила освоить уличный вайб! Это мой персональный челлендж и выход из зоны комфорта”, – сообщила она.

По словам Шоптенко, освоив новое направление, она сможет по праву называть себя универсальным танцором.

Хореограф отметила, что учиться танцевать хип-хоп будет вместе с фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлией Саниной.

“Что из этого получится, посмотрим через некоторое время. Учиться никогда не поздно! Особенно танцевать”, – подытожила она.

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Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko)

Шоптенко родилась в 1987 году в Киеве. Она – двукратная чемпионка мира 2006 года по бальным танцам среди молодежи до 21 года, чемпионка Украины 2007 года в 10 танцах среди молодежи до 21 года.

Хореограф стала известной после победы в первом сезоне шоу “Танцы со звездами” (2006) на канале “1+1”. Она выступала в паре с экс-шоуменом и нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским. 

В 2017 году в паре с актером Ахтемом Сеитаблаевым танцовщица заняла третье место на проекте.

В 2020 году принимала участие в шоу вместе с певцом Олегом Винником. Во время пятого эфира, который состоялся 27 сентября, они не вышли на паркет – у Винника и Шоптенко был диагностирован COVID-19. 4 октября пара была дисквалифицирована, так как не смогла принять участие в шоу во второй раз. 

12 октября хореограф заявила, что это был последний сезон, в котором она принимала участие как танцовщица.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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