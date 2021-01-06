 

“Ты единственный человек, за которым так сильно плакала”. Замужняя Санина призналась в любви другому мужчине

06.01.2021, 12:46, Новости дня
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Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина обнародовала в Instagram фото со своим другом, менеджером ее коллектива, Егором Кирьяновым.

“Мой друг, с днем рождения! Мы можем говорить с тобой часами, проводить вместе дни и недели… И не сделать ни одной фотки. За столько лет мы уже стали чем-то одним. Ты единственный человек, которого я когда-то отпустила, за которым так сильно плакала, и который все таки вернулся ко мне. Люблю. Остальное и объятия при встрече”, – написала она 4 января.

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Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss)

Юлия Санина (настоящая фамилия Головань) родилась 11 октября 1990 года в Киеве.

В 2011 году вместе с музыкантом и продюсером Валерием Бебко Санина создала дуэт Val & Sanina, который вскоре был переименован в The Hardkiss. В том же году Санина и Бебко поженились, а осенью 2015 года у них родился сын Даниил.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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