Сторонников Трампа предостерегли от ношения оружия на протестах в Вашингтоне

06.01.2021, 12:22, Новости дня

Власти американской столицы задействовали Национальную гвардию для поддержания порядка на грядущих протестах против назначения Джо Байдена президентом США. Начальник полиции и мэр Вашингтона также предупредили, что ношение огнестрельного оружия во время митингов является незаконным, пишет The Guardian.



Вашингтон, округ Колумбия, мобилизовал Национальную гвардию, чтобы помочь поддерживать порядок на запланированных протестах сторонников Дональда Трампа. Митинги в поддержку действующего американского президента пройдут на фоне голосования в конгрессе, который должен подтвердить победу Джо Байдена на ноябрьских выборах, пишет The Guardian.

Опасаясь возможных столкновений, начальник полиции и мэр Вашингтона предупредили, что ношение огнестрельного оружия во время протестов является незаконным. Они также призвали жителей избегать мест, где планируют собираться крайне правые группы, в том числе члены организации Proud Boys.

Протесты приурочены к первому заседанию обновлённого конгресса в среду. Парламентариям предстоит официального подсчитать и ратифицировать бюллетени коллегии выборщиков, что станет последним формальным шагом перед приведением к присяге избранного президента Байдена 20 января, поясняет издание.

По словам чиновников, планируется задействовать 300 местных бойцов Национальной гвардии. Их направят на помощь сотрудникам полиции, но при этом они не будут иметь при себе оружия, отмечает The Guardian.

Сторонники Трампа планируют акции во вторник и среду. Они стремятся поддержать «необоснованные заявления» президента о широкомасштабных фальсификациях на ноябрьских выборах и, надеются, что глава Белом дома может появиться на одном из митингов.

Всё это происходит на фоне ареста в Вашингтоне лидера Proud Boys Энрике Таррио. Его обвинили в уничтожении частной собственности во время прошлого протеста, а также в незаконном хранении боеприпасов.

Незадолго до ареста Таррио призывал членов Proud Boys не приходить на митинги в черно-жёлтых цветах организации, чтобы меньше привлекать внимание полиции. «Мы будем инкогнито, и мы рассеемся по центру округа Колумбия меньшими группами», — заявлял активист.

По данным издания, другие участники ультраправых групп якобы писали в соцсетях что они надеются на насилие на митингах. Они также обсуждали, как избежать законов, запрещающих открытое ношение оружия в округе Колумбия и на федеральных землях, чтобы оказаться с оружием ближе к Белому дому.

Обеспокоенность нарастает в связи с прошлыми митингами сторонников Трампа в конце прошлого года с участием тех же радикальных групп. Они закончились серией ножевых ранений и надругательством над несколькими церквями, где основной паствой являются чернокожие.

Трамп неоднократно приглашал своих сторонников на протесты в Вашингтоне и намекал, что может принять личное участие. На выходных он перепечатал в Twitter рекламу митинга с сообщением: «Я буду там. Исторический день!»

«Лихорадочное настроение» в Вашингтоне также усилила новоизбранная женщина-конгрессмен от Республиканской партии Лорен Боберт. Она заявила, что намеревается ходить на заседание парламента с оружием.

Более того, Боберт, представляющая штат Колорадо, опубликовала видео, в котором она гуляет по американской столице со своим пистолетом. Шеф полиции напомнил ей, что она будет «подвергнута таким же наказаниям, как и любой другой человек, уличённый в ношении огнестрельного оружия на улицах Вашингтона».

В округе Колумбия в течение многих лет сохраняется жёсткий контроль над огнестрельным оружием, и его открытое ношение является незаконным. Его также запрещено проносить на территорию Капитолия. Однако, по словам источника The Guardian в палате представителей, членам американского парламента разрешено иметь при себе оружие в офисах конгресса.