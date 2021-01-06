Мнение: Легализация негра

06.01.2021, 12:16, Разное

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Кадр из фильма. Маршал Маннергейм с женой.

Все-таки так называемые «общественные дискуссии» в Рунете очень часто удивительны тем, что люди горячо обсуждают и даже ругаются друг с другом – на деле не имея представления о предмете обсуждения. Все оперируют сведениями, которые «где-то слышали». Вот набрел на еще один хороший пример, в чем-то даже умилительный. В теме «негры, играющие белых в кино» очень часто люди ссылаются – кто с положительной, кто с отрицательной коннотацией – на пример финского фильма «Маршал Финляндии», биографический байопик о маршале Маннергейме, в котором Маннергейма играет актер-негр. Вот что пишут о нем в Вики:

«Фильм повествует о личной жизни и любовных связях маршала Финляндии Густава Маннергейма. Общественную дискуссию вызвал факт исполнения главной роли кенийским чернокожим актёром Тэлли Саваласом Отиэно».

Как правило, на него ссылаются для обоснования позиции «ну вот видите, ничего страшного». Мол – ну что ж тут, даже финны согласились, спокойно отнеслись, а ведь Маннергейм у них – национальный герой, ему по всей стране памятники стоят – и ничего, смотрят, им все равно.

Между тем – никто из спорящих, естественно, фильм-то не смотрел, а большинство – даже и аннотаций к нему в глаза не видело. Хотя если б видели – могли бы и насторожиться. Ведь снят-то фильм «Маршал Финляндии»… в Кении! В Африке, то бишь. А в аннотации написано: «Совместное производство Финляндии, Эстонии и Кении».

Ум заходит за разум: фильм про финского маршала, снятый в Кении! Блин, ну Кения-то тут при чем?!! А ларчик просто открывался: по сценарию, сюжет фильма – как кто-то рассказывает кенийским детям (!) биографию Маннергейма. Им рассказывают, а они себе его биографию представляют, и вот именно их представление и экранизируется. Прием в кино не новый, просто в этот раз его очень свежо применили. У нас, кстати, он уже давным-давно применяется: рассказывают, скажем, детям советской интеллигенции про Николая Первого или даже Второго, они их себе представляют, потом пишут сценарии – в итоге и цари получаются те же – советские рефлексирующие интеллигенты… Но это к слову.



Шерлок Холмс в роли Николая Первого (к/ф “Звезда пленительного счастья”)

А с “Маршалом” тогда все понятно и даже логично. Черным детям в Кении рассказывают про какого-то европейского деятеля; каким они его себе представляют? Естественно, черным – таким, как и все окружающие их взрослые. Отличная задумка, артхаус как он есть.

Для завершения надо добавить про бюджет этого прорывного фильма, который сейчас у всех на слуху, при том, что никто никогда его не смотрел. Бюджет соответствующий: 20 тысяч евро. Ну а зачем люди в Кении снимали?! Естественно, чтобы не тратиться. Поискал, какие у него сборы по кинотеатрам: вроде Кинопоиск говорит, что те же 20 тысяч. Евро. Другими словами – нет, не отбился (половина от сборов идет самим кинотеатрам). И даже финны, судя по сборам, на него не пошли.

Получился интересный культурный артефакт: создан не фильм, а в чистом виде мем. Фильм как фильм никто не смотрит и не собирается – да это и не нужно: он зато вовсю используется как аргумент в спорах, чаще все-таки как пример раздвижения культурных границ и снятия культурных табу: «Ну вот видите – можно же!» А споры эти кипят везде – и в Америке, и в Европе, и вот у нас в России.

UPD. И еще забавная деталь: исполнитель главной роли, тот самый Тэлли Савалас Отиэно, не смог в 2012 году приехать в Финляндию на премьеру фильма. Ему… не дали визу.