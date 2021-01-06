 

Елена Малышева поделилась новым способом диагностики Covid-19

06.01.2021, 12:14, Разное
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Елена Малышева поделилась с подписчиками в Instagram новым способом диагностики коронавирусной инфекции. Для получения результата достаточно 10 секунд.
Телеведущая, медицинский работник опубликовала новый пост с кричащей надписью: «Наплюйте на коронавирус!» и ссылкой на новые исследования группы ученых из Турции. Согласно полученной информации, новая система диагностирования лучше привычных тестов ПЦР. Результат будет готов уже через десять секунд. Это поможет намного раньше приступить к лечению.

Для определения наличия инфекции используются чипы. На них капается проба пациентов и специальный раствор. Результат исследования определяется при помощи флуоресцентного сигнала.

Автором исследования является доктор Ортак. Он сообщили, что через пару месяцев будет запущено массовое производство новых тестов. На сегодняшний день новая система находится на рассмотрении комитета по этике и медоборудованию в Турции. О сертификации в РФ пока речь не идет.



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