Найден потенциальный способ лечения агрессивной формы рака легких

06.01.2021, 12:14, Разное

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Ученые из США нашли способ, который поможет вылечить агрессивную форму рака легких. В ходе проведения исследования специалисты выявили новую метаболическую уязвимость.

Считается, что открытие исследователей поможет разработать новые методы лечения пациентов, у которых происходят мутации в генах KRAS и LKB1. Пациенты с опухолью, где произошли данные изменения, имеют плохие результаты анализов, поэтому организм не поддается иммунотерапии.

KRAS или LKB1 способны изменять метаболизм, но имеется мало информацию о специализированных потребностях, когда к одному и тому же новообразованию мутируют оба гена. Для выявления уязвимостей исследователи сравнили ключевые свойства опухолей KL, которые развились у мышей. Установлено, что в новообразованиях активируется путь биосинтеза гексозамина.