Характеристики первого флагмана независимой Honor утекли в Сеть перед анонсом

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06.01.2021, 12:14, Разное
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В Сеть утекли характеристики первого флагманского смартфона независимой компании Honor. Слив информации произошел прямо перед анонсом устройства.
Известно, что Honor V40 получил габариты 163,32×74,08×7,85 мм, его вес составляет 184 грамма. Смартфон обзавелся OLED-экраном на 6,72 дюйма, фронталка имеет разрешение 32 Мп. Если говорить об основной камере, то главный датчик Sony IMX766 получил 50 Мп. Ожидается, что дополнительно будет присутствовать 8-мегапиксельная широкоугольная камера и два сенсора по 2 Мп.

В основе Honor V40 присутствует однокристальная система Dimensity 1000+. Работа будет осуществляться в паре с 8 Гб ОЗУ. Объем накопителя в зависимости от комплектации составил 128 или же 256 Гб. За автономность устройства станет отвечать аккумулятор емкостью 4000 мАч. Под поверхностью экрана производитель разместил дактилоскопический сенсор. В качестве операционной системе выступила Android 10 с оболочкой UI 4.0.



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