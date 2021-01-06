Мнение: США идут по стопам Венесуэлы

06.01.2021, 12:04, Разное

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Сбываются мои самые худшие опасения. Власти США, которые вот уже 20 лет деградируют под действием социалистического яда, дошли до ожидаемой деменции. Джо Байден заявил, что если плебс проголосует за кандидатов из его партии, он выдаст каждому американцу по две тысячи долларов:

https://www.interfax.ru/world/744049

Он выступил перед своими сторонниками в штате Джорджия, призвав поддержать кандидатов в сенаторы демократов Джона Оссофа и Рафаэля Уорнока.

“Если вы отправите Джона и Рафаэля в Вашингтон, то чеки на $2 тыс. будут выданы. Это будет означать восстановление надежды, порядочности и чести для стольких людей, которые сражаются (с коронавирусом – ИФ) прямо сейчас”.

Он добавил: “Дебаты по поводу $2 тыс. – это не какие-то абстрактные дебаты в Вашингтоне, это реальные жизни. Ваши жизни, жизни хороших, трудолюбивых американцев”.

По поводу «трудолюбивых американцев» звучит цинично, ибо за счёт трудолюбивых эти две тысячи на рыло и будут выплачены. Сверхбогатые успеют переложить свои активы из доллара во что-нибудь надёжное, люмпены продолжат паразитировать на обществе, а средний класс как раз и будет оплачивать весь банкет. Что ещё хуже, дальше средний класс станет вечной дойной коровой, так как люмпенов будет становиться всё больше, и политики вынуждены будут ориентироваться на тех, кто хочет «отнять [у среднего класса] и поделить».

История показывает, что массовая раздача денег приводит обычно к трём следствиям: к гиперинфляции, к нищете и к репрессиям. Судя по тому, что мы с вами наблюдали в 2020 году, эти три зловещих всадника уже почти доскакали до границ США.

После победы Джо Байдена на «выборах» твиттеры социалистов запестрели репликами в духе «Пора жечь пригороды». СМИ и соцсети сделали из избирателей Дональда Трампа жупел: врагов народа, с которыми надо жестоко расправляться, чтобы спасти страну.

С одной стороны, мы можем сейчас затаить дыхание в ожидании удачного для нас развития событий. Если только Джо Байден сумеет подавить протесты противников фальсификаций, правление демократов быстро поведёт Америку к гибели, и Америка уже не успеет уже нанести России весь тот вред, который обещает нанести. С другой стороны, дурной пример заразителен, а раздача денег — это соблазн, которому очень и очень непросто противостоять.

Наши коммунисты, — духовные браться американских леваков, — предлагают сейчас простить россиянам кредиты размером до 3 млн рублей. Народ инициативу в целом поддерживает, категорически отказываясь понимать, что у государства нет бездонной бочки с деньгами, и что за каждую дозу халявы придётся потом расплачиваться всему обществу. Одни говорят, что раз мы списываем кредиты Кубе, значит должны прощать долги и своим гражданам. Другие указывают, что надо не прощать кредиты, так как у некоторых нет кредитов, а просто раздать всем денег поровну. Пока что это просто болтовня, но если российские популисты наберут вес, они немедленно последуют примеру США — начнут уничтожать экономику страны ради достижения своих политических целей.

Проблему усугубляет тот факт, что мы и США начинали с разных стартовых позиций: в 2000 году Россия была нищей и голодной постсоветской страной, тогда как Америка, напротив, находилась в великолепной экономической форме. За это время разрыв между уровнями жизни кардинально сократился, однако средний американец до сих получает больше, чем средний россиянин, причём не только в номинальных долларах, но и в потребляемых товарах. У среднего американца больше дом, мощнее автомобиль, дороже смартфон и прочая, и прочая. Этот факт открывает окно для скользкого аргумента «США богаче России, давайте брать с них пример». Тот факт, что американцы последовательно разрушают свою экономику, в то время как Россия её развивает, можно не принимать в расчёт — среднему избирателю невозможно вложить в голову комплексную картину, так как он голосует сердцем, а не головой.

В 2021 году в России пройдут выборы в новую Госдуму, которая получит значительно больше полномочий, чем раньше. Я надеюсь, что Джо Байден не подведёт и успеет до выборов наглядно продемонстрировать нам, как ни в коем случае не надо управлять страной.

Кстати, помните Сагу о Сидоровых, в которой мы с вами обсуждали жизнь вымышленных представителей среднего класса из Петербурга?

https://olegmakarenko.ru/1747003.html

https://olegmakarenko.ru/1750264.html

Вот история уже реальных петербуржцев, воспитательницы детского сада и мастера в автосервисе. Процитирую пару фрагментов:

https://journal.tinkoff.ru/diary-vospitatel-spb-55k/

Мне 33 года, живу в Петербурге с мужем Т. и двумя дочерьми — П. 9 лет, а К. 6 лет.

Моя зарплата складывается из оклада — 42 000 Р и баллов — до 20 800 Р. Муж дает мне на жизнь 50 000—60 000 Р в месяц. Остальное он откладывает на сберегательный счет. Из этих денег и формируется наша подушка безопасности.

Собственность: живем в своей квартире. Ещё у нас две машины: у меня Форд Фиеста, у мужа Рено Сценик II. У обоих автомобилей мы первые хозяева, муж следит за ними безупречно и всё меняет вовремя, оплачивает ТО сам.

Детские кружки: 1200 Р за посещение дома творчества для старшей дочери. Сюда входят занятия вокалом, аккордеоном, хореографией и сольфеджио. В прошлом году отдавала ещё за её художественную школу 5500 Р, но в этом учебном году П. поступила на бюджет, так что эта трата отпала. За карате для младшей — 4200 Р.

Подарки: у нас большая семья, так что до 5000 Р каждый месяц. На эти цели откладываю отдельно — кидаю на накопительный счет до 5000 Р, а то в апреле и августе можно остаться без штанов. Каждую неделю день рождения или годовщины свадеб. Дарим в основном деньги, мужу на годовщину свадьбы и день рождения дарю впечатления или вещи, которые он хочет, но не покупает, потому что стесняется. На последний день рождения супруга я сняла два таунхауса в Зеленогорске и позвала всех его друзей. Это стоило мне 40 000 Р.

Путешествия: до пандемии летали в Москву, Калининград, Крым, Украину и Беларусь. Старались выбираться раз в месяц куда-нибудь в Ленинградскую область. И, естественно, ездили в Финляндию и страны Прибалтики, куда же без них. Этим летом планировали поездку в Стамбул и Нижний Новгород, но не сложилось. Поэтому с мужем кутили в Москве, пока дети были с его родителями в Анапе.