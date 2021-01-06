Книги. Шпагат. Похудеть. – Личное мнение

06.01.2021, 11:02, Разное

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Начало нового года у многих людей сопровождается повышенным энтузиазмом стать лучшей версией себя.



Фото: istockphoto.com

Толстые собираются худеть, курильщики — бросать курить, транжиры — откладывать деньги, нечитающие — читать по книге в неделю, все остальные — сесть на шпагат. Шпагат — это прям апофеоз успеха почему-то: села на него — жизнь прожита не зря.

Книги. Шпагат. Похудеть.

Так выглядит ежегодный план по самосовершенствованию нашей бабы.

«Какие у тебя цели в Новом году?» — именно этот вопрос уже много лет подряд я первого января присылаю всем своим друзьям.

Они с совершенно предсказуемым энтузиазмом и искренней верой в себя на него отвечают. В конце года большинство остаётся точно там же, где и были: в жопе собственной жизни.



Фото: istockphoto.com

В этом году трое из подруг заявили, что хотят стать красивее и сексуальнее. Совершенно понятное желание, присущее почти каждой женщине.

Именно желание, но не цель.

Желания, не сформулированные в виде целей, как правило, не сбываются.

Это я и сказала подругам, которые в 2021 году хотят стать красивее, на что получила вопрос: «А как сформулировать в виде цели желание похорошеть и помолодеть? Это же не похудение на 5-10-15 килограммов».

Очень просто: лично у меня уже есть план процедур по уходу и омоложению на 2021 год. Всё расписано до мелочей: я точно знаю, в каком месяце и когда именно у меня та или иная процедура.

Это мой личный план молодости и красоты.

Несколько лет назад я ещё импульсивно забегала к косметологам то ботокс подколоть, то филлеры, то просто уход за лицом сделать.

Пришла к выводу, что это — крайне не эффективный и очень дорогостоящий подход.

Так, например, эффективность одних процедур значительно повышается, если их провести после других. Некоторые же процедуры сводят на нет эффект от предыдущих.

Грамотная последовательность процедур имеет, на мой взгляд, решающее значение в омоложении лица.

Первой процедурой в 2021 году у меня будет лазерная шлифовка лица CO2.

Лазер стимулирует выработку собственного коллагена, кожа становится более плотной и увлажнённой. Убираются мелкие морщинки и не явно выраженный птоз.

После лазера у меня запланирована ботулинотерапия, но не ботоксом, а ксеомином. Иногда я делаю ботокс, иногда — ксеомин. Это определяет врач. Грамотный, опытный врач, который способен увидеть картину в целом и думать наперёд.

Именно такие врачи работают в клинике эстетической медицины MEDICRIS, основанной на партнёрстве английского и русского врачей.

Там я и делаю все свои процедуры согласно плану, который мне составил на год врач.

Если действительно хотите стать красивее и моложе, то очень рекомендую обратиться в мою любимую клинику, а не мазать лицо маской из масс-маркета 1 января, хаотично «подкалывать носогубки» перед отпуском и в конце 2021 тупо постареть ещё на год.

Тем более, что сейчас вам от меня будут очень щедрые скидки:

1) СО2 — всего 21’000 рублей, вместо обычной цены в 26’500. В цену всё включено — приём косметолога, анестезия, сама процедура на всё лицо, веки.

2) Ксеомин — 220/ед вместо 300/ед.

Скидки действительны по коду Миро до 31 января — времени не так много, но успеете.

Почему именно MEDICRIS — моя любимая клиника? Ну, хотя бы поэтому.

А как выглядят ваши цели на 2021 год? Назовите 3 главные. В случае чего, помогу сформулировать правильно: так, чтобы у вас появился шанс на их осуществление.