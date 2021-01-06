 

“Обожгла руки российским дипломатам”. Кулеба настаивает на возвращении в Украину похищенной в Луганске иконы

06.01.2021, 11:54, Новости дня
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Украина и в дальнейшем будет продолжать требовать возвращения 300-летней иконы, похищенной в Луганске. Об этом 6 январе заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

“Украинская икона обожгла руки даже опытным в цинизме российским дипломатам, которые от нее открестились. Но господин [глава президиума Боснии и Герцеговины Милорад] Додик продолжает лгать, превосходя своих старших друзей. Украина и в дальнейшем требует возвращения иконы”, – заявил он.

Українська ікона обпалила руки навіть досвідченим у цинізмі російським дипломатам, які від неї відхрестилися. Але пан Додік продовжує брехати, перевершуючи своїх старших друзів. Україна надалі вимагає повернення ікони.
https://t.co/dNtxFIKEzO

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 6, 2021

Скандал с украинской иконой разгорелся в середине декабря прошлого года, когда министр иностранных дел России Сергей Лавров находился с официальным визитом в Боснии и Герцеговине. Во время этого визита Додик подарил российскому министру позолоченную икону возрастом около 300 лет. Предположительно, икону с оккупированного Донбасса вывез председатель Ассоциации ветеранов армии Сербии Душко Вукотич в мае 2018 года. Он якобы получил ее в подарок от представителей “ЛНР” и “ДНР”.

По данным Министерства культуры Украины, печать на иконе свидетельствует, что она является собственностью Украины. Украинское посольство направило ноту боснийскому правительству с требованием выяснить, как икона попала в Боснию и Герцеговину.

24 декабря МИД России заявил, что вернул икону в посольство Боснии и Герцеговины для выяснения ее происхождения.

5 декабря Додик опять заявил, что украинскую икону он получил от сербской семьи. Этой же семье он и планирует отдать реликвию обратно.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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