«Никогда не видел Ельцина пьяным» – Анатолий Чубайс рассказал, каким был первый президент России

06.01.2021, 11:51, Разное

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Глава «Роснано» Анатолий Чубайс поделился своими воспоминаниями о первом президенте России Борисе Ельцине. По словам топ-менеджера, об основателе государства ходит немало лживых слухов, распущенных врагами Родины.

Чубайс стал главным спикером онлайн-конференции «Отец-основатель современной России», организованной Ельцин-центром. В ней приняли участие свыше 20 тыс. российских студентов, видеоблогеров, урбанистов и стилистов со всей страны. На полях форума обсуждались методы борьбы с пропагандой о якобы имевшим место случаям недостойного поведения Бориса Ельцина в должности президента. Обращаясь к молодёжи, Чубайс подчеркнул, что Ельцин сделал счастливыми очень многих россиян, приведя в качестве примера себя.

– Я хочу, чтобы россияне, наконец, поняли: человек, который говорит, что Ельцин выпивал, может быть только предателем и врагом народа. Я никогда не видел его пьяным. Однажды вошёл к нему в кабинет, смотрю – он выливает в раковину сорокалетний виски из бутылки. Я у него спросил: «Борис Николаевич, зачем вы так? Это же стоит десять тысяч долларов!» А он посмотрел на меня, вздохнул и ответил: «Да что такое десять тысяч долларов для великой России? Главное, чтобы её президент был трезв и здоров». Я эти слова надолго запомнил. Он потом часто надо мной подсмеивался, увидев со стаканом пива. «Всё не бросишь, Толик? А я вот, как партбилет на стол положил, с тех пор сразу завязал», говорил Ельцин, – вспоминает Анатолий Чубайс.