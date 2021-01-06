 

Мнение: Президент Армении будет работать из Лондона

06.01.2021, 11:28, Разное
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Так сказать, ушел на удаленку.

Вообще, уровень дна поражает.
В условиях острейшего политического кризиса, после проигранный войны, когда до сих пор границы с Азербайджаном не демаркированы и происходит отжим армянских поселков, президент укатывает отдыхать в Лондон (в Лондоне всяко веселее, чем в скучном Ереване, особенно после проигранной войны), где свирепствует коронавирус, причем в новой форме, из-за которой Британия закрывается на очередной локдаун, а целый ряд стран ЕС останавливают с Британией авиасообщение. Достаточно красноречивая иллюстрация качества политической элиты Армении, что в числе прочего, стало причиной ее недавнего поражения. Армянам по-хорошему, нужна серьезная перезагрузка политических элит, и это касается не только соросят Пашиняна.

Источник: Colonel Cassad



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