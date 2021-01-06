 

Привившийся вакциной Pfizer американский конгрессмен заболел COVID-19

06.01.2021, 11:26, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Член Палаты представителей США, республиканец Кевин Брэйди, в декабре получивший первую дозу вакцины от COVID-19 компании Pfizer, сообщил, что заболел коронавирсной инфекций.

«Сегодня врач палаты представителей сообщил мне, что я сдал положительный тест на COVID-19, я соблюдаю карантин. В соответствии с рекомендацией я получил первую дозу вакцины Pfizer 18 декабря и недавно сдал отрицательный тест на COVID в день Нового года», – сообщил Брэйди, передает РИА «Новости».

Ранее в Португалии врач Соня Асеведу внезапно умерла после прививки вакциной от коронавируса, созданной совместно американской компанией Pfizer и германской BioNTech. Также США погибли шесть человек, привившихся Pfizer. Кроме того, смертельные случаи после прививки Pfizer зафиксированы в Израиле, Швейцарии.

Также неоднократно сообщалось об острой аллергической реакции на американо-германскую вакцину.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.11 / Путин дал ряд поручений по итогам совещания о развитии лесного комплекса

21.09 / Резников о миротворцах для Донбасса: Вопрос отложен, это “на столе”

25.12 / Россия положительно оценила сделку ЕС и Британии

30.10 / “Будут кадровые решения на уровне Офиса президента”. Корниенко анонсировал увольнения по итогам местных выборов

08.10 / Германия обсудит с партнерами в ЕС и ОЗХО реакцию на инцидент с Навальным

19.11 / Samsung проводит обновление для своих пятилетних флагманов

14.11 / Times предупреждает – крах переговоров по брекситу отравит Запад

24.07 / Родителей обяжут оплатить реставрацию разбитой ребенком статуи 18-го века в Царском Селе

08.08 / Предсказавший победу пяти президентов США профессор сделал новый прогноз

09.07 / Жировая болезнь печени может быть причиной развития болезни Альцгеймера

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска