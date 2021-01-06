Мнение: Америка захвачена полностью?

06.01.2021, 11:24, Разное

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Судя по торжествующим реляциям ведущих с “Эха Москвы” (у меня с утра включено это радио), на втором туре довыборов в Сенат США лидируют “демократы”. Причем сценарий какой-то знакомый до боли: поначалу, пока считают голоса, поданные “вживую” – безоговорочно лидируют республиканские кандидаты (я слушаю с раннего утра, поначалу у ведущих ЭМ в голосах звучали боль и отчаяние). А потом, по мере поступления “голосов, поданных по почте” – картина начинает резко меняться на противоположную.

И если они побеждают, тогда “демократы” получают в свое распоряжение ВСЁ: будет и президент-демократ, и обе палаты Конгресса – демократические, то есть власть Демпартии США станет абсолютной. Де-факто это уже было ясно – судя по тому, с какой легкостью Байден “побеждал” во вроде бы абсолютно “республиканских” штатах на этот раз; но теперь это будет достигнуто и де-юре.

Полный разгром Республиканской партии. Алилуйя.