Американские химики озвучили новую теорию зарождения жизни на Земле

06.01.2021, 11:22, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ученые из Америки провели ряд исследований, в ходе которых выяснилось новое объяснение зарождения жизни на Земле. Согласно полученным данным, она возникла благодаря простому соединению DAP (диамидофосфат). Он является смесью РНК и ДНК.

Химикам удалось установить, что оно могло соединить дезоксинуклеозиды в нити ДНК. После смесь РНК и ДНК начала эволюционировать, распространяясь по Земле.

Ученые из Института Скриппса уверены, что данное открытие станет настоящим прорывом в создании химической модели зарождения жизни на планете. Также они поделились своими планами. В ближайшее время химики намерены заняться разработкой «химерных» молекул, чтобы проверить их способность эволюционировать и размножаться.

Новая гипотеза исключает предыдущую теорию, согласно которой жизнь на Земле зарождалась из молекул РНК. В ходе исследования выяснилось, что они очень «липкие», что опровергает их способность самореплицироваться.