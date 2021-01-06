 

Американские химики озвучили новую теорию зарождения жизни на Земле

06.01.2021, 11:22, Разное
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Ученые из Америки провели ряд исследований, в ходе которых выяснилось новое объяснение зарождения жизни на Земле. Согласно полученным данным, она возникла благодаря простому соединению DAP (диамидофосфат). Он является смесью РНК и ДНК.
Химикам удалось установить, что оно могло соединить дезоксинуклеозиды в нити ДНК. После смесь РНК и ДНК начала эволюционировать, распространяясь по Земле.

Ученые из Института Скриппса уверены, что данное открытие станет настоящим прорывом в создании химической модели зарождения жизни на планете. Также они поделились своими планами. В ближайшее время химики намерены заняться разработкой «химерных» молекул, чтобы проверить их способность эволюционировать и размножаться.

Новая гипотеза исключает предыдущую теорию, согласно которой жизнь на Земле зарождалась из молекул РНК. В ходе исследования выяснилось, что они очень «липкие», что опровергает их способность самореплицироваться.



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