Риту Дакоту раскритиковали за тяжелую поездку на Бали с ребенком в пандемию

06.01.2021, 11:22, Разное

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Популярную российскую певицу Риту Дакоту раскритиковали подписчики за тяжелую поездку на Бали в пандемию. Артистка отправилась на остров вместе с возлюбленным Федором Белогаем, бывшим супругом Владом Соколовским и трехлетней дочерью Мией. Чтобы добраться в конечный пункт назначения, пришлось сделать не одну пересадку.

В конце 2020 года стало известно, что Бали закрывают на въезд из-за коронавируса. Рита Дакота очень расстроилась по этому поводу, ведь январь привыкла проводить именно там. Проанализировав все события, она решила попытаться попасть на остров через Джакарту. Однако там пассажиров ждали люди, которые должны были отправить всех прибывших на карантин.

Поскольку с артисткой был ребенок, она и ее возлюбленный постарались сделать все, чтобы не соблюдать изоляцию. В итоге в ночь на 3 января получилось добраться до Бали. На следующий день остров полностью закрыли. Некоторые пассажиры прятались от военных в кустах и сбегали в другие аэропорты.

Многие поклонники раскритиковали знаменитость, поскольку посчитали, что из-за несоблюдения карантина Дакота поставила под угрозу здоровье других людей. Якобы она нарушила законы Индонезии. После прочтения негативных комментариев певица решила закрыть комментарии. В разделе «Истории» она пожаловалась на травлю.