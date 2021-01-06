Роскачество предупреждает о возможном вреде беспроводных наушников

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06.01.2021, 11:22, Разное
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Вопрос безопасности беспроводных наушников сегодня интересует многих. Представители Центра цифровой экспертизы выяснили, что их использование менее опасно, чем держать около уха смартфон.
Антон Куканов, руководитель Роскачества, рассказал, что наушники представляют собой источник неионизирующего излучения. На сегодняшний день у экспертов нет информации, подтверждающей или опровергающей их негативное воздействие.

По его словам, уровень излучения от наушников значительно ниже, чем от смартфона. Как утверждают сотрудники организации Consumer Reports, их необходимо использовать во время разговора. Это поможет сократить продолжительность удерживания гаджета возле уха.

Также Антон Куканов подчеркнул, что большую опасность несет длительное прослушивание музыки в наушниках. Чтобы избежать развития тугоухости, использовать их можно не более трех часов подряд. Также следует контролировать уровень громкости.



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