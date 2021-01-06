Что ожидать в 2021 году? – Прогнозы

06.01.2021, 11:17, Разное

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Несколько процессов в 2021 году будут иметь глобальный характер. Например, продолжение эпидемии коронавируса (вторая волна и ожидаемая третья волна), а также массовая вакцинация во многих странах, которая уже началась. На Западе также будут обращать внимание на изменение климата и необходимость принятия неотложных мер. Кроме того, будут звучать призывы к реформированию мировой экономики и осуществляться попытки глобалистов запустить перезагрузку по собственному сценарию.

Проблемы у США

Также все с интересом будут наблюдать за тем, как команда Байдена и Харрис (в этом месяце должна состояться инаугурация президента США) будет пытаться восстановить экономику США, улучшить отношения со своими партнерами и союзниками, а также продолжать сдерживать обозначенных противников. В четверке основных оппонентов США – Китай, Россия, Иран и КНДР.

Безусловно, Китай является главным приоритетом для Белого дома. С одной стороны, налицо рост китайского военного могущества, с чем не могут смириться Соединенные Штаты, с другой – необходимость продолжения экономического взаимодействия, поскольку обе страны в определенной степени зависят друг от друга.

Байден ранее заявлял, что поддержит тарифы и торговые ограничения, введенные Трампом. При этом США нужно будет завлекать страны Азиатско-Тихоокеанского региона в свою экономическую орбиту. Здесь будут сложности, поскольку США сами вышли из Транс-Тихоокеанского партнерства, а в ноябре прошлого года Китай запустил своей проект регионального экономического сотрудничества, который имеет шансы стать самым крупным в мире экономическим партнерством.

Если общая позиция в отношении действий на китайском фронте есть у демократов и республиканцев, то крыло либертарианцев в США настаивает на снижении эскалации и призывает к нормализации торговли, из чего могут извлечь выгоду обе страны.

Для США головной болью во внешней политике также будут продление «Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений» с Россией и вопрос «Совместного всеобъемлющего плана действий» по иранской ядерной программе. Поскольку ни ЕС, ни Россия (а тем более Иран) не поддержали выход США из этого плана и введение новых санкций, очевидно, что администрация Байдена будет более сговорчивой.

В Иране также считают, что демократам ничего не остается, как снова садиться за стол переговоров без каких-либо предварительных условий. Впрочем, у США еще будет дополнительная проблема с Мексикой. Хотя Байден повышает квоты на мигрантов и обещал демонтировать стену на границе, этот вопрос более сложный, чем кажется на первый взгляд. Большая доля наркотрафика в США приходится на Мексику, также между США и Мексикой идет поток контрабанды. И все это нужно будет контролировать.

США также продолжат поддерживать Украину, в том числе поставками вооружений, и будут оказывать давление на руководство Беларуси.

Китай продолжит развитие

Китай, тем временем, будет продолжать реализацию инициативы «Один пояс – один путь», особенно её цифровую составляющую – внедрение 5G. Есть все признаки того, что «Банк развития Китая», «Экспортно-импортный банк Китая» и государственные предприятия этой страны будут активно заходить на рынки других государств с привлекательными условиями, что в ситуации экономической рецессии у большинства стран будет представляться оптимальным вариантом.

Отношения Китая с Россией будут развиваться дальше. Китай будет пытаться получить последние достижения российской науки, особенно в области авиации и космонавтики. Также будет усилено военное сотрудничество между двумя странами. В Москве и Пекине хорошо понимают необходимость такого взаимодействия перед лицом американской угрозы.

Отношения с соседней Индией останутся сложными. После конфликта в горном регионе Аксайчин в 2020 г. Индия будет активно взаимодействовать с США и их партнерами в регионе, чтобы противостоять Китаю. Кроме того, будет ухудшаться ситуация в Кашмире.

Россия испытает сложности

Санкции, наложенные Западом, будут действовать и в 2021 году. Нет объективных причин для того, чтобы они были отменены, поскольку это инструмент политического давления, с помощью которого Россию хотят заставить капитулировать на условиях Запада.

Также Россия ожидаемо столкнется с давлением со стороны ЕС. По этой причине сотрудничество с азиатскими, африканскими и латиноамериканскими странами будет интенсифицировано.

Цены на углеводороды будут оставаться нестабильными. Это будет влиять на экономические показатели внутри страны. Предупреждения о необходимости «спрыгнуть с нефтяной иглы» останутся актуальными. Значение ОПЕК также будет падать.

19 сентября 2021 года состоятся выборы в Государственную Думу РФ. Выборы обещают быть интересными. Кроме того, ожидается ротация в верхах. Кадровые изменения будут вызывать трения и недовольства. Запад будет пытаться использовать любые возможности, чтобы вызвать кризисы, провокации и волнения. В стране в 2021 году также пройдет первая цифровая перепись населения.

Пылающий Ближний Восток

На Ближнем Востоке будет жарко. Израиль попытается извлечь максимальные выгоды из «Авраамического соглашения» с ОАЭ, Бахрейном и Суданом, тогда как Палестина будет требовать уйти с незаконно захваченных территорий. В Израиле также пройдут новые выборы в парламент. На теме Палестины будут спекулировать многие мусульманские страны. Турция особенно, поскольку ее положение в ряде арабских стран региона пошатнулось. Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия, вероятно, составят костяк антитурецкой коалиции в 2021 году.

Команда Байдена попробует устроить очередную перезагрузку демократии в странах Северной Африки и Ближнего Востока. В первую очередь, удар может быть нанесен по Алжиру. Турция не останется в стороне от действий Вашингтона. Эрдогану вспомнят проблемы с турецкими СМИ, правами человека и, особенно, положение курдов в стране.

Улучшение отношений между США и странами ЕС также отразится на Турции. Высока вероятность, что внутри НАТО Турция станет изгоем. Коалиция ряда европейских стран при поддержке США будет оказывать давление на Анкару и по вопросам Восточного Средиземноморья.

18 июня должны состояться выборы Президента Ирана. После победы принципалистов-консерваторов на выборах в Меджлис, очевидно, что симпатии населения находятся на стороне консерваторов. По причине многолетних санкций либералы и западники в Иране не пользуются популярностью. Наибольшие шансы на победу сейчас у Хоссейна Дехгана – бывшего министра обороны страны, выходца из «Корпуса стражей исламской революции». Он уже официально заявлен как кандидат на выборах.

Спикер парламента Мохаммед Багер Галибаф также имеет большие шансы на успех. Он был командующим ВВС и на выборах 2013 году занял второе место. Поскольку оба кандидата связаны с институтом Верховного лидера, вероятно, что окончательное решение о поддержке и будет принято там.

Периферийные процессы

В январе полностью вступает в силу Brexit. ЕС и Британия вступят в новую фазу взаимоотношений. Для Британии довольно чувствительной будет оставаться ситуация в Шотландии и Северной Ирландии. Движения по отделению этих регионов будут апеллировать к необходимости остаться в ЕС.

В Казахстане 10 января состоятся выборы в Меджлис (парламент). Все шесть действующих в Казахстане партий будут выдвигать своих представителей. Эти выборы для Казахстана станут особыми, поскольку проходят при новом президенте и в обстановке неопределенности.

В Узбекистане и Эстонии в 2021 году состоятся выборы президента. Пройдут всеобщие выборы в Перу.

В Германии в нынешнем году должны полностью вывести из эксплуатации атомные электростанции.