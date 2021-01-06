Moderna признает: уколы мРНК — это «операционная система», разработанная для программирования людей

06.01.2021, 11:16, Разное

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Экспериментальные инъекции, выпускаемые Moderna и Pfizer, не похожи на традиционные вакцины.

Эти платформы мРНК представляют собой «операционную систему», предназначенную для программирования людей и превращения их клеток в эффективные системы доставки лекарств.

Сейчас Moderna обнародовала настоящие намерения платформы мРНК. Компания признает, что технологическая платформа мРНК похожа на компьютерную операционную систему.

Ученые готовят уникальную последовательность мРНК, которая кодирует определенный белок. После введения человеку эта программа выполняется в организме человека на клеточном уровне.

Таким образом, люди будут подчинять свое тело новейшим программам мРНК, поскольку они становятся зависимыми от биологического программного обеспечения, созданного для них.