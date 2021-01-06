 

В Украине проведут референдум о продаже земли иностранцам в течение трех лет – Минагрополитики

06.01.2021, 11:02, Новости дня
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В ближайшие три года в Украине проведут референдум о продаже земли иностранцам. Об этом в интервью Rzeczpospolita 5 января заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.

Он напомнил, что пока что земли сельскохозяйственного назначения в Украине доступны для покупки только физическим лицам, являющимся гражданами Украины. Иностранцы же могут заключать договоры на долгосрочную аренду.

Министр также подчеркнул, что сейчас инвесторы не спешат с инвестициями в Украину, поскольку не видят стабильного законодательства в вопросе рынка земли.

Лещенко отметил, что противники земельной реформы в Украине утверждали, что мораторий на продажу – лучшая форма защиты украинской земли, и смогли убедить в этом украинских граждан.

По словам министра, “люди верили, что после снятия моратория земли перейдут к иностранцам и они потеряют все, что имеют”. Он добавил, что таким исходом украинцев пугали 30 лет, а потому нельзя изменить систему рынка земли в Украине за один день.

В марте 2020 года в Украине был принят закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Согласно закону, рынок земли в Украине должен заработать с 1 июля 2021 года. До 2023 года землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Продавать ли землю иностранцам, украинцы решат на референдуме. Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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