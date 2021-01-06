Чичваркин: В моем ресторане к еде претензии на русском языке не принимаются

06.01.2021, 11:02, Новости дня

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Живущий в Великобритании российский бизнесмен Евгений Чичваркин заявил, что в его заведениях претензии к еде на русском языке не принимаются. Об этом он рассказал в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону.

По его словам, в случае если клиент высказывает мне, что “осьминог был немножко пережаренный”, ему ответят что это “такой стиль повара”.

“На русском языке претензии к еде не принимаются. Ко времени – да, к сервису – да, к четкости заказа – да. К еде на русском языке претензии не принимаются”, – подчеркнул Чичваркин.

Бизнесмен рассказал, что гости его заведений “очень разнообразные”.

“От серьезных винных эстетов и критиков, очень состоятельных людей… Это было в день открытия: [люди с состоянием] 2, 7 и 15 миллиардов, не связанные друг с другом, сидят в одно время в одном месте”, – заявил он.

Чичваркин отметил, что его ресторан “Хайд”, с точки зрения сервиса – “лучший или один из лучших”.

“С точки зрения винной карты – 100% лучший в мире. Хотя в мире есть ресторан с большей винной картой – там 16 тыс. вин. А с точки зрения еды – это абсолютно индивидуально. Michelin нашу еду оценил в одну звезду. Понятно, что есть три звезды, понятно, что есть совершенно сумасшедшие японцы, которые готовят из таких ингредиентов, из которых мы пока не можем себе позволить”, – пояснил он.

По словам бизнесмена, средний чек в его ресторане на “доковидный” ужин в Англия обходился в 300£ на человека. Относительно центра Лондона, относительно ресторанов это “очень много”, считает он.

“Знаете, это не центр Парижа – здесь нет такого культа еды, здесь люди не готовы столько платить в целом за еду. Британцы не готовы платить много. В целом прижимистые. Это для Франции абсолютно нормально – если ты сделал суперголубя”, – рассказал Чичваркин.

В Италии средний чек 170 или 180 евро, “если у тебя три звезды уже давно висят на входе”.

“Здесь все-таки чуть-чуть по-другому. С точки зрения прибыльности это далеко не лучший бизнес. Где-то в среднем мутном потоке. Ну, опять-таки, в этот месяц был бы жирнейший плюс, если бы нас вчера не закрыли”, – добавил он.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Чичваркин родился в 1974 году в Ленинграде. В 1996 году окончил Государственную академию управления в Москве (сейчас – Государственный университет управления). Во время учебы открыл несколько торговых точек на одном из московских рынков. После окончания академии поступил в аспирантуру, но диссертацию не защитил, поскольку полностью ушел в бизнес.

В 1997 году вместе с другом создал компанию “Евросеть”, которая со временем стала крупнейшим российским сотовым ритейлером. В 2008 году российские силовики провели обыск в центральном офисе фирмы, расследуя дело о похищении бывшего экспедитора “Евросети”, которого служба безопасности компании обвиняла в кражах сотовых телефонов. В том же году Чичваркин и его партнер продали “Евросеть”, а сам бизнесмен покинул пост председателя совета директоров компании и улетел в Лондон, где живет до сих пор. В РФ против Чичваркина возбудили уголовное дело. В 2009 году Россия объявила бизнесмена в международный розыск. Дело против него закрыли в начале 2011 года, но Чичваркин отказался возвращаться в страну, опасаясь новых преследований. Свое возвращение в РФ Чичваркин допускает только в случае смены нынешней власти.

В Великобритании Чичваркин занимается бизнесом, у него есть винный магазин Hedonism Wines в Лондоне. В 2018 году он открыл в лондонском районе Mayfair ресторан “Хайд”.