 

Кардашян наняла адвоката, специализирующегося на разводах – СМИ

06.01.2021, 11:02, Новости дня
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Американская модель и светская львица Ким Кардашян приняла решение расстаться со своим мужем – рэпером Канье Уэстом после шести лет брака. Об этом 5 января написал таблоид People со ссылкой на информацию, полученную из собственных источников в окружении пары.

Отмечается, что Кардашян уже наняла адвоката Лору Вассер, которая специализируется на разводах. По словам инсайдера, Уэст знает о намерении жены и воспринимает развод как неизбежное.

Таблоид Page Six пишет, что Кардашян больше не носит обручальное кольцо, а новогодние праздники провела без супруга в гостях у сестры Кортни Кардашян вместе с детьми. Источник таблоида отмечает, что решение о разводе было для американской модели “взвешенным и обдуманным”.

Уэст и Кардашян оформили брак 24 мая 2014 года. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018), Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.

Новость о желании Кардашян развестись с Уэстом появилась осенью 2020 года. Сообщалось, что модель подаст документы на развод после того, как в 2021 году выйдет в эфир последний эпизод телевизионного реалити-шоу с ее участием “Семейство Кардашян”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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