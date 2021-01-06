“Ноги длинные, а стопа не меньше, чем у папы”. Орбакайте показала танец дочери и мужа
06.01.2021, 11:02,
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49-летняя российская певица Кристина Орбакайте в Instagram обнародовала видео своей восьмилетней дочери Клавдии и 42-летнего супруга, Михаила Земцова. В ролике они танцуют перед камерой.
“Каникулы”, – написала Орбакайте.
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Подписчики прокомментировали видео.
“Какая Клава стройная, высокая, а ноги… Красивые и длинные. Модель уже готовая”, – написала cheremisova57.
“Ноги длинные, а стопа не меньше, чем у папы”, – отметила liudmilamorozova9141.
Клавдия – третий ребенок Орбакайте и единственный ребенок ее нынешнего супруга, Земцова.
В отношениях с российским певцом Владимиром Пресняковым Орбакайте родила сына Никиту (1991), а будучи в браке с Русланом Байсаровым, во второй раз стала матерью, родив сына Дени (1998).
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