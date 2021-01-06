 

“Ноги длинные, а стопа не меньше, чем у папы”. Орбакайте показала танец дочери и мужа

06.01.2021, 11:02, Новости дня
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49-летняя российская певица Кристина Орбакайте в Instagram обнародовала видео своей восьмилетней дочери Клавдии и 42-летнего супруга, Михаила Земцова. В ролике они танцуют перед камерой. 

“Каникулы”, – написала Орбакайте.

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Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

Подписчики прокомментировали видео.

“Какая Клава стройная, высокая, а ноги… Красивые и длинные. Модель уже готовая”, – написала cheremisova57.

“Ноги длинные, а стопа не меньше, чем у папы”, – отметила liudmilamorozova9141.

Клавдия – третий ребенок Орбакайте и единственный ребенок ее нынешнего супруга, Земцова.

В отношениях с российским певцом Владимиром Пресняковым Орбакайте родила сына Никиту (1991), а будучи в браке с Русланом Байсаровым, во второй раз стала матерью, родив сына Дени (1998).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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