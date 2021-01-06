 

В конгрессе США напомнили, что Индии могут грозить санкции за покупку С-400

06.01.2021, 10:38, Новости дня
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Исследовательская служба конгресса США — независимое двухпартийное исследовательское подразделение американского парламента — посвятила свой последний отчёт сотрудничеству Вашингтона и Нью-Дели в оборонной сфере. Среди прочего эксперты организации отметили, что против Индии могут быть приняты санкции, если она не откажется от сделки по покупке российских ЗРК С-400, передаёт NDTV.


Reuters

В ответ на сделку Индии по покупке российской зенитно-ракетных комплексов С-400 Вашингтон может ввести санкции против Нью-Дели. Об этом говорится в докладе конгресса США, пишет NDTV.

Исследовательская служба конгресса (CRS) — независимое двухпартийное исследовательское подразделение американского парламента — в своём последнем отчёте заявила, что Индия «стремится к большему обмену технологиями и совместному производству инициатив. В свою очередь, «Соединённые Штаты призывают к дальнейшим реформам… и повышению предельных значений прямых иностранных инвестиций в оборонный сектор» южно-азиатского государства.

Затем авторы доклада предупреждают, что «многомиллиардная сделка по покупке российской системы противовоздушной обороны С-400 может вызвать санкции США в отношении Индии». В качестве основания они ссылаются на Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций, отмечает NDTV.

Вместе с тем издание подчёркивает, что отчёты CRS не являются официальными документами конгресса и не отражают точку зрения его членов. Они готовятся независимыми экспертами, чтобы законодатели могли принимать «обоснованные решения».

В октябре 2018 года Индия подписала с Россией сделку на $5 миллиардов на покупку пяти единиц зенитно-ракетных комплексов С-400, вопреки предупреждениям администрации Трампа. В 2019-ом Нью-Дели выделил первый транш платежа в размере около $800 млн.

В прошлом месяце Москва заявила, что выполнение текущих оборонных соглашений с Нью-Дели, включая поставку С-400, продвигается успешно, несмотря на угрозу санкций США. При этом посол РФ в Индии Николай Кудашев заявил, что его страна не признаёт односторонних ограничений, которые пытается принять Вашингтон, напоминает NDTV.



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