 

Музыкант Dr. Dre госпитализирован из-за аневризмы сосуда головного мозга

06.01.2021, 10:34, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Американский рэпер и продюсер Dr. Dre (Андре Ромелл Янг) попал в реанимацию из-за аневризмы сосуда головного мозга, информирует портал TMZ со ссылкой на источники.

Музыканта немедленно госпитализировали в больницу Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. Сейчас, по данным источников, состояние Dr. Dre оценивается как стабильное, передает ТАСС.

Сам рэпер заверил подписчиков в Instagram, что чувствует себя хорошо и рассчитывает вскоре вернуться домой. «Спасибо моей семье, друзьям и поклонникам за проявленный интерес и пожелания выздоровления. У меня все отлично, я получаю отличную медицинскую помощь от своей медкоманды. Я скоро покину больницу и вернусь домой», – написал Dr. Dre, поблагодарив сотрудников больницы.

Dr. Dre считается одной из важнейших фигур американского рэпа. Он известен не только сольным творчеством, но и продюсированием наиболее громких альбомов других рэп-исполнителей, включая Эминема, Snoop Dogg, 50 Cent, 2Pac.

Ранее главный невролог, заведующий кафедрой неврологии с курсом нейрохирургии Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова, д.м.н. Олег Виноградов рассказал газете ВЗГЛЯД об аневризме, обнаруженной у советского актера Андрея Миронова. Он уточнил, что ее диаметр составлял 2,5 см, добавив, что «по классификации она гигантская».

Виноградов указал, что на сегодняшний день есть очень эффективные методики: аневризму можно клипировать (пережать ее шейку) или войти в ее полость, бросить туда спираль и эмболизировать (выключить из кровотока) аневризму. Также при данном заболевании врачи назначают препараты для профилактики вазоспазма, которые блокируют кальциевые каналы. При этом все эти методы лечения работают только тогда, когда пациент вовремя обратился за помощью. При этом в большинстве случаев пациентов с аневризмой, если это не какая-то предсмертная ситуация, можно и нужно оперировать, подытожил невролог.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.09 / МИД рассказал о наступательных целях американских противоракетных установок в Европе

15.07 / Конституционный Суд Украины анонсировал рассмотрение “антиколомойского” закона

27.07 / В Новой Москве мужчина расстрелял из окна работавшего строителя

13.08 / Медики Белоруссии поддержали акции солидарности с задержанными на протестах

30.06 / Осужденного экс-президента Кыргызстана госпитализировали с двусторонней пневмонией

31.10 / Биткоин вырос до 14 тыс. долларов впервые с 2018 года

17.10 / Россия остановила экспорт препарата от коронавируса «Арепливир»

03.10 / Оппозиция в Минске сменила тактику

18.12 / Задавший вопрос Путину исландский журналист раскритиковал СМИ своей страны

06.10 / Члена банды Доку Умарова приговорили к 16 годам колонии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска