Музыкант Dr. Dre госпитализирован из-за аневризмы сосуда головного мозга

06.01.2021, 10:34, Новости дня

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Американский рэпер и продюсер Dr. Dre (Андре Ромелл Янг) попал в реанимацию из-за аневризмы сосуда головного мозга, информирует портал TMZ со ссылкой на источники.

Музыканта немедленно госпитализировали в больницу Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. Сейчас, по данным источников, состояние Dr. Dre оценивается как стабильное, передает ТАСС.

Сам рэпер заверил подписчиков в Instagram, что чувствует себя хорошо и рассчитывает вскоре вернуться домой. «Спасибо моей семье, друзьям и поклонникам за проявленный интерес и пожелания выздоровления. У меня все отлично, я получаю отличную медицинскую помощь от своей медкоманды. Я скоро покину больницу и вернусь домой», – написал Dr. Dre, поблагодарив сотрудников больницы.

Dr. Dre считается одной из важнейших фигур американского рэпа. Он известен не только сольным творчеством, но и продюсированием наиболее громких альбомов других рэп-исполнителей, включая Эминема, Snoop Dogg, 50 Cent, 2Pac.

Ранее главный невролог, заведующий кафедрой неврологии с курсом нейрохирургии Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова, д.м.н. Олег Виноградов рассказал газете ВЗГЛЯД об аневризме, обнаруженной у советского актера Андрея Миронова. Он уточнил, что ее диаметр составлял 2,5 см, добавив, что «по классификации она гигантская».

Виноградов указал, что на сегодняшний день есть очень эффективные методики: аневризму можно клипировать (пережать ее шейку) или войти в ее полость, бросить туда спираль и эмболизировать (выключить из кровотока) аневризму. Также при данном заболевании врачи назначают препараты для профилактики вазоспазма, которые блокируют кальциевые каналы. При этом все эти методы лечения работают только тогда, когда пациент вовремя обратился за помощью. При этом в большинстве случаев пациентов с аневризмой, если это не какая-то предсмертная ситуация, можно и нужно оперировать, подытожил невролог.