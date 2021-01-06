Ученые: Здоровое сердце помогает отсрочить или предотвратить деменцию

06.01.2021, 10:30, Разное

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Ученые из Университетского колледжа Лондона и Оксфордского университета рассказали, что отсрочить или же предотвратить деменцию поможет здоровое сердца. Для этого необходимо изменить образ жизни и отказаться от некоторых вредных привычек.

В рамках исследования научные сотрудники изучили информацию о 542 пожилых людях. У них измеряли жесткость аорты в 64 и 68 лет. Эта артерия является в организме самой больше, с возрастом она изменяется. Чем выше жесткость, тем больше снижается кровоснабжение мозга, изменяется связь между областями органа, ухудшается память.

Результаты проведенных когнитивных тестов и МРТ показали, что существует взаимосвязь между здоровьем головного мозга и сердца. Ученые считают, что «молодость» сосудов замедляет наступление болезни Альцгеймера. Исследователи заявляют, что из-за отсутствия препарата против деменции уделяется все больше внимание пониманию того, какими путями можно отсрочить или же предотвратить заболевание.