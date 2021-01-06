Певица Любовь Успенская покорила подписчиков глубоким декольте

06.01.2021, 10:30, Разное

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Популярная российская певица Любовь Успенская опубликовала фотографию, на которой предстала с глубоким декольте. Снимок покорил пользователей социальной сети Instagram.

На фотографии Любовь Успенская позирует в блузе черного цвета с вырезом на груди и белыми кружевными рукавами. Образ королевы отечественного шансона дополняют легкие брюки. За спиной артистки можно видеть горящий камин. Сама же Успенская для фото облокотилась на диван, где хаотично разложены листы с какими-то записями. В описании к публикации артистка анонсировала интересный проект со своим участием.

Снимок знаменитости за короткое время собрал огромное количество лайков и восторженных комментариев. В то же время хейтеры не остались в стороне, заявив, что у Успенской отсутствует чувство стиля и вкуса. Артистка не обращает внимания на нападки пользователей в социальных сетях.