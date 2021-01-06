Ксения Бородина пожаловалась на проблемы со сном после прилета на Мальдивы

06.01.2021, 10:30, Разное

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Популярная российская ведущая Ксения Бородина пожаловалась на то, что после прилета на Мальдивы у нее появились проблемы со сном. Знаменитость считает, что необходимо летать в страны с тем временем, по сравнению с Москвой которое переводится назад.

На Мальдивских островах ситуация обстоит по-другому. После прилета Бородина никак не может наладить режим сна. Как только ведущая пытается лечь отдохнуть, начинает анализировать всяческую информацию, это только выводит ее из себя. Знаменитость сразу же заявила, что не хочет пить никаких препаратов. Год назад в Таиланде она приняла какое-то снотворное, которое сбило ей режим.

Бородина не понимает, в чем дело, ведь всегда много путешествовала и не жаловалась на проблемы с засыпанием. Она могла крепко спать в такси, поездах и самолетах. Сбой начался год назад, когда Бородина посетила Таиланд и Гонконг.

Для знаменитости идеально ложиться в 1-2 часа ночи и вставать в 11 часов утра. Когда одолевает бессонница, то Бородина чувствует себя «как в бреду». Ей кажется, что она спит, но сон на самом деле присутствует только на поверхности.

Ведущая рассказала, что в принципе на любит Мальдивы, поскольку на островах практически нечем заняться. Однако Бородиной подходит ленивый отдых, так как не приходится думать, как спланировать тот или иной день.