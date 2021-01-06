Церемонию вручения премии”Грэмми” перенесли

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06.01.2021, 10:10, Новости дня
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Американская академия искусства и науки звукозаписи перенесла на март 63-. церемонию вручения музыкальной премии “Грэмми”. Об этом сообщили на сайте премии.

Церемония, которая должна была состояться 31 января, перенесена на 14 марта.
14 марта 2021 года.

Председатель и временный президент, генеральный директор Академии звукозаписи Харви Мейсон-младший, исполнительный вице-президент по специальным предложениям, музыке, концертным мероприятиям и альтернативному программированию CBS Джек Суссман; и исполнительный продюсер “Грэмми” Бен Уинстон обнародовали совместное официальное заявление.

“После вдумчивых бесед с экспертами в области здравоохранения, нашими ведущими и артистами, которые должны были появиться, мы переносим трансляцию 63-й ежегодной премии “Грэмми” на воскресенье, 14 марта 2021 года. Ухудшение ситуации с COVID в Лос-Анджелесе, перегруженность больничных служб, отделений интенсивной терапии, достигнув предела возможностей (…)  привело нас к выводу, что отсрочка церемонии была правильным решением. Нет ничего важнее здоровья и безопасности участников нашего музыкального сообщества и сотен людей, неустанно работающих над созданием шоу”, – говорится в заявлении.

Номинанты премии “Грэмми” были объявлены 24 ноября. Лидером по числу номинаций стала американская певица Бейонсе, которая поборется за награду в девяти категориях. 

63-я церемония награждения премией “Грэмми” назначена на 31 января 2021 года.

“Грэмми” считается самой престижной музыкальной наградой в мире. Премия была учреждена Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний.

В мире по состоянию на утро 6 января коронавирус подтвержден у 86 млн 385 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания. 1 млн 868 тыс. человек умерли, 48 млн 439 тыс. – выздоровели.

США является лидером распространение вируса. Там 21,04 млн заболевших, 357,2 тыс. умерших, данные о числе выздоровевших отсутствуют.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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