 

Украине придется вернуть МВФ больше денег, чем она получит

06.01.2021, 9:40, Новости дня
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Украина в 2021 году должна вернуть Международному валютному фонду почти 1,7 млрд долларов долгов, при этом Киев может рассчитывать только на два транша в размере 1,4 млрд долларов.

График выплат опубликован на сайте Международного валютного фонда. Наиболее крупные платежи – по 430 млн долларов – Киев должен осуществить в марте и в сентябре. При этом в 2022 года Украина должна заплатить фонду уже порядка 2,4 млрд долларов, передает РИА «Новости».

Новая программа поддержки Украины, одобренная Советом управляющих МВФ в начале июня прошлого года, предусматривает выделение 5 млрд долларов в течение полутора лет.

В декабре депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал МВФ за отношение к жителям страны. «Международному валютному фонду мы нужны как дойная корова: забрать землю, убить промышленность, … (ему нужны) дешевые развитые рабы», – сказал парламентарий.

При этом в мае в Верховной раде объявляли о планах Украины в перспективе полностью отказаться от кредитов МВФ.



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