Мнение: Жена ван Дейка, убийцы короля (и королевского любовника), а также вампир

06.01.2021, 9:28, Разное

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Мы много чего слышали о запутанной личной жизни Рембрандта и о том, как его картины менялись, в зависимости от того, с кем он жил. Не менее открыт для нас Рубенс, писавший автопортреты с актуальными на тот момент женами, а еще жен отдельно (голыми и одетыми), а еще своих детей и проч. Любители живописи помнят несколько автопортретов Йорданса с семьей, в которых тесно от народа, как в метро в час пик. А что насчет ван Дейка? Что с ним вообще было в личной жизни? Он вообще, женщин предпочитал, или нет (нравы же были вольные)? Почему такая тишина? Почему на всех бесчисленных автопортретах он — один и весь такой красивенький?

Меня заинтересовал этот вопрос, и я стала искать, кого он вообще любил, как жил.

Автопортреты ван Дейка.



Для начала выяснилось, что ван Дейк любил все-таки не только себя, но и женщин (про мужчин непонятно).

У него была внебрачная дочь Мария Тереза, родившаяся в Антверпене около 1622 года. Кто была ее мать — неизвестно, воспитанием ребенка занималась сестра художника Сусанна.

Потом он долго жил в Лондоне и работал для английского двора.

Там у него появилась любовница по имени Маргарет Лемон, о которой не известно больше практически ничего. Есть версия, что она была куртизанкой. Считается, что ван Дейк написал ее на ряде картин, в частности на этом ответе рубенсовской "шубке".

Портрет Маргарет Лемон. Ок. 1638. Королевская коллекция



Наконец, в 1640 году король Карл I и королева Генриетта Мария, которым очень хотелось, чтобы ван Дейк перестал метаться по Европе (как он это постоянно делал), и все-таки обосновался в Англии, помогли ему жениться на фрейлине королевы.

Невесту звали Мэри Рутвен. По одной версии даты рождения, на этой картине ей 18 лет, по другой – 24 года. В обе цифры не верится. Но видно, что дама была с характером и чувством юмора.

"Портрет Мэри Рутвен". Ок. 1640. Прадо



Обратите внимание, что в волосах у нее — дубовые листья. Это потому что фамилия ван Дейка по-голландски соотносится с этим деревом, т.е. художник таким образом "геральдически" обозначил свою невесту (или уже жену).

Бракосочетание было заключено 27 февраля 1640 года.

Мэри Рутвен интересна, в первую очередь, с точки зрения фамилии. Женившись на ней, ван Дейк породнился с высшей знатью.

Шотландский клан Рутвенов восходит, минимум, к XII веку. У них было много земель и замков. С королевским шотландским родом Стюартов они были в родстве по женской линии. Любителям истории это имя попадалось обязательно. Помните историю о том, как в 1556 году лорд Дарнли убил музыканта Давида Риччо за то, что королева Мария Стюарт его слишком любила? Прадедушка и дедушка нашей невесты были в числе убийц.

А в 1582 году этот же дедушка, которого звали Уильям Рутвен, граф Гоури (еще он был казначей Шотландии по должности), с сородичами, похитили юного короля Якова IV (будущего Якова I Английского) и в течении 9 месяцев его держали у себя, изолировав от влияния других лордов. Это событие вошло в историю как "рейд Рутвена". Король освободился, а спустя два года сумел этого Уильяма казнить.

"Рейд Рутвена" (король в зеленом)



Еще спустя два года, в 1586 году, следующий граф Гоури (т.е. дядя невесты), с одним из своих братьев, на охоте заманил короля Якова в охотничий домик под каким-то предлогом. В комнате попытался его убить, но король смог позвать в окно на помощь, два брата Рутвена и их слуги были убиты. Это называется уже "заговор Гоури". История была мутная, говорили, что Яков сам все подстроил, чтобы не платить Рутвенам взятые в долг деньги, были и другие версии. Главное, что семья Рутвенов после этого оказалась в Шотландии перед лицом еще больших проблем. Но все-таки выжила.

"Заговор Гоури" (король тянется к окошку)



Одим из братьев, не присутствовавших на данном мероприятии, был Патрик, отец Мэри, будущий тесть ван Дейка. Он сумел сбежать в Англию, но не особо удачно, его на 19 лет заключили в Тауэр.

Но, в общем, Рутвенов казнили или убили не всех, и со временем семья начала худо-бедно жить.

При следующем короле, Карле I — сыне Якова, не обладавшем уже такой душевной травмой и явно не державшем зла, Мэри Рутвен даже стала фрейлиной королевы (а ее тетка Барбара была фрейлиной предыдущей королевы, и с этим был связан отдельный скандал).

Мэри была действительно знатна: ее бабушка (жена того самого убийцы-казначея) была из Стюартов, т.е. сродни королю. Чтобы продемонстрировать уровень знатности, такой пример, ее тетки и кузины были — графиней Атолл, графиней Монтроуз, герцогиней Леннокс, графиней Эрли и т.п. Но Мэри была бедна, из-за репрессий, пережитой ее семьей заговорщиков.

Так что приданое ван Дейку за ней дал сам король.

О романтических чувствах, вспыхнувшей страсти и т.п. — ничего не упоминается. Влюблен ли был художник? Неизвестно.

Король Карл I на портрете кисти ван Дейка



В браке Мэри Рутвен стала "Мэри, леди ван Дейк", то есть у Антониса к тому времени появился титул?

Воспользоваться столь аристократичным браком художник, увы, не успел. Они прожили всего два года. В декабре 1641 года жена родила ему девочку, названную Юстиной. А всего через 8 дней 42 летний художник скончался. Именно поэтому у нас нету его автопортретов с семьей и детьми…

Мэри и Юлиане осталось состояние около 20 тыс. фунтов — несмотря на роскошный образ жизни, ван Дейк оказался запасливым. Мэри вышла замуж за какого-то там баронета, но в 1645 году тоже скончалась, совсем молодой.

За сироткой Юстиной, по завещанию, должна была присматривать опять та самая тетка Сусанна ван Дейк, которая воспитала (и выдала замуж) ее старшую единокровную сестру. Кстати, ко времени своей кончины ван Дейк благодаря той дочери уже стал дедушкой. Однако Юстина, теперь круглая сирота, была наследницей огромного состояния, заработанного кистью ван Дейка.

Отчим не выпустил ее из рук, протратил все ее деньги, продавал картины, которые оставались доме художника в Лондоне. Единственный родственник, который оставался у нее в Англии — дедушка Патрик Рутвен (тот самый, который 19 лет в Тауре отсидел), он несколько раз подавал прошения в парламент, с просбой остановить это безобразие и наложить эмбарго на вывоз картин ван Дейка на континент. Особой пользы это не принесло. Когда ей исполнилось 13 лет, отчим выдал Юстину замуж за баронета Джона Степни, мелкопоместного валлийца, и тут промахнулся — теперь уже муж Юстины и ее свекр стали с ним судиться за ее деньги, хоть кто-то пытался ее защитить.

Юстина жила с мужем счастливо, по крайней мере, они ездили к тетке Сусанне в гости в Антверпен и там вместе прошли заново обряд бракосочетания по-католически (т.е. скрывая истинную веру, в Англии они это сделать не могли). Такой поступок свидетельствует об единомыслии. У них было 4 детей, их прямые потомки – баронеты Степни, существовали до конца 19 века, потом наследство пошло по женской линии, и земли в Англии оставались в их владении до 1998 года. Юстина, говорят, тоже неплохо рисовала, только картин ее не уцелело.

***

Портретов Юстины, увы, у нас нету: отец не прожил достаточно долго, чтобы написать ее.

Старшую дочь Марию Терезу он не рисовал.

Хотелось бы увидеть другие портреты хотя бы жены Мэри.

Ранее ее изображениями считались еще вот эти полотна:







Однако первые два оказались изображениями все той же любовницы Маргарет Лэмон. Последний тоже не в кассу (девочка слишком взрослая) — это жена одного малоизвестного нидерландского художника (или другого, без разницы нам на самом деле).

Считались они портретами Мэри так долго, что есть куча гравюр с портретами этой любовницы, подписанными: "жена ван Дейка". Обидно!

***

А помните я еще вампиров обещала?

Самый первый вампир в европейской литературе (не фольклоре) — тоже был лорд Рутвен.

В рассказе "Вампир" (1819 год, автор – Джон Полидори, дядя Данте Габриэля Россетти).

Первый вампир получил такую фамилию не случайно: о большом значении клана Рутвенов для шотландской истории мы прочитали выше. Полидори же списывал своего персонажа с Байрона, если точнее с лорда Джона Гордона Байрона, где "Гордон" — было родом матери поэта.

Клан Гордонов тоже был древним и шумным, тоже в родстве со Стюартами (да и с Рутвенами), тоже отметился в истории, тоже разорен.

Поэтому Полидори и выбрал такое имя для своего персонажа. Всем современникам это было достаточно прозрачно (это как сейчас, представим, некто, работающий персональным врачом у Голицына, написал бы роман, где главного героя звали "Оболенский").