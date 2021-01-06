Цена биткоина обновила исторический максимум, превысив 35 тыс. долларов

06.01.2021, 8:48, Новости дня

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Стоимость самой популярной криптовалюты – биткоина – вновь обновила исторический максимум, превысив отметку в 35 тыс. долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 07.29 мск биткоин дорожал на 11,16% – до 35 634 тыс. долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене до 35 887 тыс. долларов, передает РИА «Новости».

Выстреливший в прошлом году биткоин открыл 2021 год новым взлетом – всего за несколько дней он подорожал на 20%. Споры о том, что биткоин может потеснить золото в качестве защитного актива в кризисы, лишь разгораются, а от криптовалюты ждут новых исторических рекордов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как долго еще будет дорожать биткоин и где потолок этого роста.