 

Умер бывший губернатор Камчатки Владимир Бирюков

06.01.2021, 8:48, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Бывший губернатор Камчатки (1991-2000) Владимир Бирюков умер 6 января в возрасте 87 лет, сообщила пресс-служба регионального парламента.

Соболезнования родным и близким Владимира Бирюкова, всем жителям Камчатки от имени краевого парламента выразил председатель Валерий Раенко, говорится в сообщении парламента Камчатки.

«Сегодня все мы понесли большую утрату. Ушел из жизни человек-легенда, руководитель с большой буквы, для которого Камчатка и благополучие земляков всегда были главным приоритетом в работе. В самое непростое время Владимир Афанасьевич Бирюков встал у руля Камчатки. Он никогда не боялся взять на себя полноту ответственности за самые непростые решения, мыслил стратегически и боролся за важные для края решения на самом высоком уровне. Патриот Камчатки, преданный ей до последнего вздоха, он и на заслуженном отдыхе всегда был в курсе жизни нашего полуострова. Имя его по праву останется в истории края, для которого Владимир Афанасьевич Бирюков так много сделал», – приводятся в сообщении слова Раенко.

Бирюков родился в 1933 году в Астрахани. Трудовую деятельность начал в рыбной промышленности, работал на рыбокомбинатах, был руководителем «Камчатрыбпрома». С 1977 по 1978 год являлся вторым секретарем Камчатского областного комитета КПСС, с 1979 года – председателем Камчатского облисполкома. Работал также в других структурах.

С 1991 по 2000 год был губернатором Камчатки. По его инициативе на полуострове развивали энергетику на альтернативных и местных источниках топлива, а также добычу газа. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.10 / Муфтий Дамаска убит при теракте

15.07 / В Великобритании допустили хакерские атаки со стороны Китая из-за мер Лондона против Huawei

21.10 / Посол Азербайджана не увидел причин для встречи Алиева и Пашиняна

21.12 / Правительство должно объяснить гражданам все выгоды от пересмотра тарифов на электроэнергию – Плачков

21.10 / В Роскосмосе отреагировали на новое дело по Восточному

02.09 / Грузчик избил актера Юрия Шлыкова

29.11 / Украинец Балабанов на “Детском Евровидении” занял седьмое место

15.11 / Британский пилот Mercedes Хэмилтон сравнялся с рекордом Шумахера

10.08 / МИД выразил надежду на решение Берлина достроить «Северный поток – 2»

04.08 / Украинская модель пожаловалась на избиение на пляже в Турции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска