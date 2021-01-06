Умер бывший губернатор Камчатки Владимир Бирюков

06.01.2021, 8:48, Новости дня

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Бывший губернатор Камчатки (1991-2000) Владимир Бирюков умер 6 января в возрасте 87 лет, сообщила пресс-служба регионального парламента.

Соболезнования родным и близким Владимира Бирюкова, всем жителям Камчатки от имени краевого парламента выразил председатель Валерий Раенко, говорится в сообщении парламента Камчатки.

«Сегодня все мы понесли большую утрату. Ушел из жизни человек-легенда, руководитель с большой буквы, для которого Камчатка и благополучие земляков всегда были главным приоритетом в работе. В самое непростое время Владимир Афанасьевич Бирюков встал у руля Камчатки. Он никогда не боялся взять на себя полноту ответственности за самые непростые решения, мыслил стратегически и боролся за важные для края решения на самом высоком уровне. Патриот Камчатки, преданный ей до последнего вздоха, он и на заслуженном отдыхе всегда был в курсе жизни нашего полуострова. Имя его по праву останется в истории края, для которого Владимир Афанасьевич Бирюков так много сделал», – приводятся в сообщении слова Раенко.

Бирюков родился в 1933 году в Астрахани. Трудовую деятельность начал в рыбной промышленности, работал на рыбокомбинатах, был руководителем «Камчатрыбпрома». С 1977 по 1978 год являлся вторым секретарем Камчатского областного комитета КПСС, с 1979 года – председателем Камчатского облисполкома. Работал также в других структурах.

С 1991 по 2000 год был губернатором Камчатки. По его инициативе на полуострове развивали энергетику на альтернативных и местных источниках топлива, а также добычу газа.