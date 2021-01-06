 

Гривна подорожала к основным валютам 6 января

06.01.2021, 8:20, Новости дня
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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 5 января.

Гривна к доллару выросла на три копейки – с 28,43 грн/$ до 28,40 грн/$.

Курс гривны к евро поднялся на девять копеек – с 34,94 грн/€ до 34,85 грн/€.

К российскому рублю гривна подорожала с 3,86 грн за 10 руб. до 3,80 грн за 10 руб.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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