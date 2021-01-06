 

Вакцинацию от коронавируса начали более 30 стран – ВОЗ

06.01.2021, 8:20, Новости дня
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В мире уже более 30 стран начали вакцинацию от коронавируса. Вакцинируются люди из групп высокого риска. Об этом 5 января сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

“Спустя год после того, как ВОЗ выпустила свой первый отчет о вспышках заболеваний, посвященный этому вирусу, более 30 стран начали вакцинацию своих групп высокого риска различными вакцинами против COVID-19”, – говорится в сообщении.

В организации также отметили, что программа COVAX по обеспечению бесплатных вакцин уже сотрудничает с 190 странами.

“Вакцинация медицинских работников и лиц, подвергающихся высокому риску серьезных заболеваний, является самым быстрым способом стабилизации систем здравоохранения, обеспечения того, чтобы все основные службы здравоохранения работали и функционировали, и чтобы произошел глобальный экономический подъем”, – подчеркивают в ВОЗ.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 6 января, в мире коронавирус подтвердили у 86,4 млн человек, от болезни умерли почти 1,9 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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