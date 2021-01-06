 

Пророссийские боевики из гранатометов обстреляли позиции ВСУ на Донбассе – штаб ООС

06.01.2021, 8:20, Новости дня
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За прошедшие сутки, 5 января, на Донбассе было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

В частности, неподалеку населенных пунктов Гнутово и Водяное Донецкой области вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Авдеевки враг совершил несколько неприцельных выстрелов из ручного противотанкового гранатомета, а у Пищевика из стрелкового оружия.

С начала текущих суток, 6 января, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Так, вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь в сторону позиций украинских защитников из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, а также – крупнокалиберного пулемета.

Среди украинских военных боевых потерь и ранений нет.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/177766930754155/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. Есть погибшие и раненые среди военнослужащих ВСУ. По словам начальника Генштаба Руслана Хомчака, Вооруженные силы Украины на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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