Стоимость Brent поднялась выше 54 долларов

06.01.2021, 8:02, Новости дня

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Цена на нефть марки Brent впервые с февраля превысила 54 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость Brent достигла 54,02 доллара за баррель (плюс 0,92%), WTI – 50,12 доллара за баррель (рост на 0,4%), передает РИА «Новости».

Напомним, страны ОПЕК+ достигли соглашения по условиям сделки на февраль и март. РФ и Казахстан увеличат добычу нефти, остальные страны ОПЕК+ либо сохранят ее на прежнем уровне, либо снизят.