 

Люди оказались под завалами в золоторудных шахтах на Камчатке

06.01.2021, 8:02, Новости дня
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В результате обрушения в шахтах Асачинского золоторудного месторождения под завалами находятся два человека, сообщило правительство Камчатского края.

Под завалами оказались пять человек, но трое смогли выбраться, «судьба еще двух человек остается неизвестной». Под землей работают шесть специалистов военизированной горноспасательной части, ведется разборка завала. Связи с людьми нет. Также разбором завала заняты девять внештатных сотрудников спасподразделения, которые работают на предприятии. 

Сообщается, что «силы и средства краевого управления МЧС, а также остальных органов» Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций готовы «оказать всю необходимую помощь пострадавшим». К вылету подготовлен вертолет медицины катастроф, передает ТАСС.



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