В РФ за сутки выявили 24,2 тыс. случаев коронавируса

06.01.2021, 7:10, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

За минувшие сутки в РФ выявлено 24246 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 24 246 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 11,8% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4 842, Санкт-Петербурге – 3 649, Московской области – 1 131. Всего в стране выявлено 3 284 384вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 2 662 668человек, из них 22 632 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксированы 518 летальных случая. За весь период в РФ от коронавируса скончались 59 506человек.

Накануне, 4 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 23 351. Таким образом, число новых случаев за сутки увеличилось на 895.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.