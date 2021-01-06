Неизвестные пригрозили «направить самолет на Капитолий» в Вашингтоне

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06.01.2021, 7:10, Новости дня
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Американские авиадиспетчеры получили аудиозапись с угрозой устроить теракт в качестве мести за убийство иранского генерала Касема Сулеймани, сообщают СМИ.

Некто смог заполучить доступ к частотам авиадиспетчеров и передать аудиосообщение, в котором говорится: «В среду мы направим самолет на Капитолий. Сулеймани будет отомщен». CBS сообщает, что власти США не считают угрозы реальными. Начато расследование в связи с незаконным получением доступа к частотам, передает ТАСС.

Авиадиспетчерам напомнили о необходимости немедленно сообщать о любом отклонении самолета от своего маршрута. Угрозы могут повлиять на указания, которые обычно получают пилоты. ФБР не стало комментировать сообщение об угрозах, но заявило, что серьезно относится ко «всем угрозам применения насилия».

В среду Сенат и Палата представителей Конгресса США соберутся в Капитолии на совместное заседание для утверждения итогов президентских выборов. Напомним, командующий спецподразделением КСИР «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани был убит 3 января в Ираке в результате американской спецоперации.



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