Сказка на карантине
06.01.2021, 6:34,
Разное
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Чем живет Вашингтон в праздники.
Вакцина как рождественское чудо, социальная дистанция в очереди за чуррос, Камала Харрис на конфетах, чернокожий Санта с гитарой и узбекский Санта-правозащитник. Собственный корреспондент «Новой» в США Александр Панов прогулялся по американской столице накануне Нового года и рассказал, как Вашингтон провожает такой непростой 2020-й.
Источник: Новая газета
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