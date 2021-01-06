 

Сказка на карантине

06.01.2021, 6:34, Разное
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Чем живет Вашингтон в праздники.

Вакцина как рождественское чудо, социальная дистанция в очереди за чуррос, Камала Харрис на конфетах, чернокожий Санта с гитарой и узбекский Санта-правозащитник. Собственный корреспондент «Новой» в США Александр Панов прогулялся по американской столице накануне Нового года и рассказал, как Вашингтон провожает такой непростой 2020-й.

Источник: Новая газета



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