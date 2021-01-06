Гинцбург опроверг заявление о непроверенности вакцины «Спутник V»

06.01.2021, 6:18, Новости дня

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Вакцина «Спутник V» проверена, производители других вакцин в мире идут по такому же принципу, как и Россия, при регистрации препарата и массовой вакцинации от коронавируса, сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«Наша вакцина проверена, более чем. Тем более, что и Pfizer, и Moderna, и AstraZeneca идут по нашему принципу», – цитирует РИА «Новости» Гинцбурга.

Он подчеркнул, что это подтверждал в своих выступлениях в том числе и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Ранее сообщалось, что председатель Национального комитета по вакцинации, заслуженный профессор педиатрии Мария Теодориду заявила, что РФ и Китай проявили смелость и пошли на риск широкомасштабной вакцинации с использованием не прошедшей все испытания вакцины от коронавируса.

Напомним, о том, что в Брюсселе пока даже не рассматривают заявку создателей вакцины «Спутник V» разрешить ее продажу в ЕС. Как полагают эксперты, европейская бюрократия будет максимально затягивать процесс признания российской вакцины. Одновременно в западных и российских оппозиционных изданиях появилась серия материалов, в которых настойчиво выражалось сомнение в надежности «Спутника V» и при этом в комплиментарном стиле освещались аналогичные американские разработки. Как известно, российская вакцина стала прямым конкурентом продуктам западных компаний Pfizer и Moderna.

Главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава Николай Брико сказал газете ВЗГЛЯД, что иностранным фармацевтическим корпорациям важно принизить значение чужих вакцин, очернить своих конкурентов, так как сейчас начинается конкуренция между вакцинами на крупнейших мировых рынках.