Трамп продолжил борьбу против китайских приложений

06.01.2021, 6:18, Новости дня

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Транзакции с лицами, которые контролируют ряд китайских приложений мобильных платежей, запрещены, говорится в исполнительном указе президента США Дональда Трампа.

Речь идет о приложениях Alipay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay и WPS Office. Вашингтон счел их потенциальной угрозой нацбезопасности. По версии США, приложения, «получая доступ к личным электронным устройствам», могут «захватить большой объем информации пользователей», передает РИА «Новости».

В уведомлении Конгрессу США Трамп обвинил Китай в «воровстве» и получении «другими способами» данных американцев. Это, по мнению Вашингтона, «ясно показывает», что Китай намерен «использовать массовый сбор данных для продвижения» своей «экономической повестки» и «повестки дня в области безопасности».

Указ вступит в силу через 45 дней, то есть в феврале – уже после того, как Трамп должен покинуть пост главы американского государства. Следующий президент США Джо Байден может отказаться от этих мер.

Летом Трамп подписал исполнительные указы «о борьбе с угрозой» китайских мобильных приложений TikTok и WeChat.