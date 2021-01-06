NYT заявила о нежелании Пенса пытаться отменить результаты выборов в США

06.01.2021, 6:18, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Вице-президент США Майкл Пенс сообщил главе американского государства Дональду Трампу, что, вероятно, не может признать недействительными результаты голосования выборщиков, пишут СМИ.

Трамп заявлял в Twitter, что «у вице-президента есть полномочия для того, чтобы признать недействительными выборщиков, которые были избраны мошенническим образом». По версии New York Times, Пенс полагает, что у него нет таких полномочий. Он при этом заявил, что продолжит рассматривать данный вопрос. Как пишет NYT, Трамп хочет, чтобы у избирателей сложилось впечатление, что победа «была украдена» у него, передает РИА «Новости».

Трамп назвал материал New York Times «фейковыми новостями» и заявил, что Пенс «никогда такого не говорил». По словам Трампа, он и Пенс «полностью согласны, что вице-президент имеет полномочия, чтобы действовать». Трамп добавил, что «выборы 3 ноября в оспариваемых штатах были коррумпированными». В частности, «не соответствовало конституции то, что они сделали крупномасштабные изменения в правилах выборов под диктовку местных судей и политиков, а не законодательных штатов».

Как сообщил глава американского государства, «вице-президент имеет ряд возможностей в соответствии с конституцией США». Так, «он может отменить сертификацию результатов или вернуть их обратно в штаты для изменения и сертификации», «отменить сертификацию незаконных и коррумпированных результатов и послать их в Палату представителей для голосования из расчета «один штат – один голос».

Напомним, New York Times уже заявляла, что Трамп якобы выражал недовольство тем, что Пенс недостаточно активно его защищал. По версии издания, Трамп «прислушивается к республиканцам», которые считают, что «вице-президент Майкл Пенс мог бы помочь повлиять на выборы в ходе обычно являющейся рутинной процедуры ратификации итогов голосования в следующем месяце, хотя на самом деле это невозможно».